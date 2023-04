Festi’vins – Samedi 29 avril Esplanade des fêtes Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Festi’vins – Samedi 29 avril Esplanade des fêtes, 29 avril 2023, Aussonne. Festi’vins – Samedi 29 avril Samedi 29 avril, 10h00 Esplanade des fêtes Dégustation de vins Initiation à l’oenologie Produits du terroir Restauration sur place Tombola 2 vignerons de la région Occitanie et un vigneron de la vallée du Rhône vous y attendront pour vous faire découvrir leur appellation.

Mais aussi Franck SOUSTRE, sommelier, qui animera des ateliers Œnologie et des artisans culinaires de la région.

Restauration sur place dans une ambiance jazzy assurée par le quartet Iris jazz swing Esplanade des fêtes Place du 8 Mai 1945, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

