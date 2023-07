Sur les pas de Louis Pergaud Esplanade des droits de l’homme Besançon, 4 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Destins d’exception – L’Office de Tourisme vous propose un circuit sur les pas de Pergaud pour évoquer avec émotion la vie et l’oeuvre de cet écrivain.

Esplanade des droits de l’homme devant la statue de Victor Hugo

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Destins of exception – The Tourist Office offers you a tour in the footsteps of Pergaud to evoke with emotion the life and work of this writer

Destinos de excepción – La Oficina de Turismo le propone un recorrido tras las huellas de Pergaud para evocar con emoción la vida y la obra de este escritor

Ausergewöhnliche Schicksale – Das Tourismusbüro bietet Ihnen einen Rundgang auf den Spuren von Pergaud.

