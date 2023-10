Cet évènement est passé Atelier de sensibilisation enfants « Ma Maison Vivante » Esplanade des Comtes de Cerdagne Font-Romeu-Odeillo-Via Catégories d’Évènement: Font-Romeu-Odeillo-Via

Pyrénées-Orientales Atelier de sensibilisation enfants « Ma Maison Vivante » Esplanade des Comtes de Cerdagne Font-Romeu-Odeillo-Via, 26 octobre 2023, Font-Romeu-Odeillo-Via. Atelier de sensibilisation enfants « Ma Maison Vivante » Jeudi 26 octobre, 10h00 Esplanade des Comtes de Cerdagne Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 enfants. Durée : 2h. Âge conseillé : 6-12 ans. Ta maison fonctionne comme ton corps ! Grâce au parallèle tracé entre une habitation et un corps humain, l’atelier permet d’aborder le vocabulaire technique de l’architecture et du bâtiment. À l’aide d’échantillons, les enfants se familiarisent avec les matériaux utilisés en construction et leurs techniques de mise en œuvre.

L’atelier permet également d’aborder simplement les notions d’écoconstruction et de sobriété énergétique. Esplanade des Comtes de Cerdagne 65 avenue Emmanuel Brousse, Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 69 93 45 11 https://larchicarabus.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://larchicarabus.com/index.php/le-programme-de-larchitour/jeudi-26-octobre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©larchicarabus

