ErasmusDays 2023 Mardi 10 octobre, 12h00 Esplanade des Cèdres Face au Bâtiment 452 Entrée libre

La Direction des Relations Internationales et Européennes UPSaclay organisera le « Village Erasmus+ » le mardi 10 octobre 2023 de 12h00 à 17h00.

Tous les étudiants et personnels de l’Université Paris-Saclay sont invités à venir découvrir les opportunités à l’international, et à passer un bon moment dans le village.

Les étudiants et personnels auront la possibilité de visiter des stands :

– stand mobilité étudiante à l’international (études, stage, aides à la mobilité, opportunités Eugloh)

– stand pour les personnels (mobilité de formation et d’enseignement, mobilité Eugloh, opportunités de coopération)

– stand témoignage étudiants pour rencontrer et discuter avec des étudiants entrants/sortants.

Le village offrira également une partie festive où des animations gratuites seront proposées : structures gonflables, stand photo, et nourriture.

Le village se situera sur la Pelouse des Cèdres face au bâtiment 452 rue du Château sur le campus d’Orsay.

Esplanade des Cèdres Face au Bâtiment 452 Orsay 91400

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T12:00:00+02:00 – 2023-10-10T17:00:00+02:00

