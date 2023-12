Marché artisanal de Noël à Martigues Esplanade des Belges Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la Féerie de Noël à Martigues, le marché est installé au cœur du centre ville de Jonquières, sur l’esplanade des Belges. Flâner dans les allées du Marché de Noël pour trouver des idées de cadeaux ou tout simplement vous faire plaisir.. Familles

2023-12-14 fin : 2023-12-24 . .

Esplanade des Belges Jonquières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Féerie de Noël à Martigues, the market is set up in the heart of Jonquières town centre, on the Esplanade des Belges. Stroll through the aisles of the Christmas Market to find gift ideas or simply to treat yourself.

En el marco de la Féerie de Noël à Martigues, el mercado se instala en pleno centro de Jonquières, en la Esplanade des Belges. Pasee por los pasillos del Mercado de Navidad para encontrar ideas de regalo o simplemente para darse un capricho.

Im Rahmen des Weihnachtszaubers in Martigues wird der Markt im Herzen des Stadtzentrums von Jonquières, auf der Esplanade des Belges, aufgebaut. Schlendern Sie durch die Gänge des Weihnachtsmarktes, um Geschenkideen zu finden oder sich einfach selbst eine Freude zu machen.

