« La Guillotière: un patrimoine oublié » Vendredi 14 octobre, 14h00 Esplanade Denise Vernay née Jacob 69003 Lyon

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants Règlement chèque ou espèces avant le départ du parcours Tarif réduit à partir de 6 personnes ayant réservé ensemble et arrivées ensemble

Journées nationales de l'architecture

L'historienne et autrice Chantal Jane Buisson propose un parcours commenté à la découverte du patrimoine oublié du quartier de La Guillotière à Lyon.

Cette commune indépendante jusqu’en 1852 était autrefois une ville portuaire où débarquaient les voyageurs et les marchandises. Les routes venant du Dauphiné et d’Italie aboutissaient sur son sol.

La Guillotière avaient donc vocation à accueilir des voyageurs. Des hôtels hébergèrent des pélerins désargentés, des soldats en campagne, des compagnons du Tour de France, des marchands bloqués par une inondation ou confinés pour cause d’épidémie. Marie de Médicis, Louis XIII, Napoléon Ier y passèrent la nuit.

Nous observerons donc au cours de notre parcours des plaques évoquant ces lieux d’hébergement et serons surpris de constater que certains bâtiments sont encore visibles aujourd’hui. Départ du parcours à 14h Esplanade Denise Vernay née Jacob devant le 33 rue Moncey Lyon III° Réservation possible via https://www.parcoursdhistoire.com

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-14T16:00:00+02:00

