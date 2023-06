DT Explore Esplanade de Verdun Bayonne, 12 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les jeux de piste urbains DT Explore afin de vivre toute l’année une aventure inoubliable au cœur de Bayonne !

En famille, entre amis, par équipe de 4 à 6 personnes, relevez la mission confiée par le maître du jeu et validez un maximum d’énigmes ! DT Explore permet à tous de (re)découvrir cette magnifique ville tout en s’amusant !

Départ : Esplanade de Verdun (face à l’office de tourisme)

Activité 100% plein air

Durée : 2h30

Photo de votre départ mise à disposition après l’activité. Récompense gourmande prévue après votre exploration.

Prévoir un téléphone chargé pour les besoins du jeu.

Chaussures et vêtements confortables conseillés.

Tarif par joueur en session ouvertes à tous : de 13€ à 15€. Gratuit pour les moins de 8 ans.

Privatisation groupe possible dès 10 joueurs. Devis sur demande.

Esplanade de Verdun Monument aux morts

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fun and original activity open to all, through treasure hunts AND treasure hunts to discover or rediscover the historic heart of Bayonne.

Exclusively outdoor activity

Session with 10 players maximum

Physical distance between groups

Equipment made available disinfected before each use

Reservation on line or by telephone

Online payment

Venga a descubrir la caza del tesoro urbana DT Explore y disfrute durante todo el año de una aventura inolvidable en el corazón de Bayona

Con tu familia o amigos, en equipos de 4 a 6 personas, asumid la misión que os ha encomendado el maestro del juego y ¡resolved tantos enigmas como podáis! DT Explore permite a todo el mundo (re)descubrir esta magnífica ciudad mientras se divierte

Salida: Esplanade de Verdun (frente a la oficina de turismo)

100% actividad al aire libre

Duración: 2h30

Foto de su salida disponible después de la actividad. Recompensa gastronómica tras su exploración.

Trae un teléfono cargado para el partido.

Se recomienda llevar calzado y ropa cómodos.

Precio por jugador en sesiones abiertas a todos: de 13? a 15? Gratuito para menores de 8 años.

Posibilidad de privatización en grupo a partir de 10 jugadores. Presupuesto a petición

Entdecken Sie die urbanen Schnitzeljagden von DT Explore und erleben Sie das ganze Jahr über ein unvergessliches Abenteuer im Herzen von Bayonne!

Mit der Familie, mit Freunden oder in Teams von 4 bis 6 Personen können Sie die vom Spielleiter gestellte Aufgabe erfüllen und so viele Rätsel wie möglich lösen! DT Explore ermöglicht es allen, diese wunderschöne Stadt (neu) zu entdecken und dabei Spaß zu haben!

Start: Esplanade de Verdun (gegenüber der Touristeninformation)

Aktivität zu 100% im Freien

Dauer: 2,5 Stunden

Foto Ihres Starts wird nach der Aktivität zur Verfügung gestellt. Gourmet-Belohnung nach Ihrer Erkundung vorgesehen.

Ein aufgeladenes Telefon für die Zwecke des Spiels vorsehen.

Bequeme Schuhe und Kleidung werden empfohlen.

Preis pro Spieler bei offenen Sitzungen: 13? bis 15? Kinder unter 8 Jahren sind frei.

Ab 10 Spielern können Gruppen privatisiert werden. Kostenvoranschlag auf Anfrage

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Bayonne