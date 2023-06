Concert de METISKANK Esplanade de Sainte Cécile Esplanade de Sainte-Cécile Camiers Camiers Catégories d’Évènement: Camiers

Concert de METISKANK Esplanade de Sainte Cécile
Mercredi 21 juin, 20h30
Esplanade de Sainte-Cécile Camiers

Invitation au métissage culturel, le groupe Métiskank vous propose du Roots Reggae, musique indémodable qui donne le sourire et vous invite à travers ses influences afro-caribéennes à un voyage empreint de nature, de spiritualité et d'humanité.

