Marché de Noël Esplanade de l’Hôtel de ville Issy-les-Moulineaux, 16 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Marché de Noël 16 et 17 décembre Esplanade de l’Hôtel de ville Entrée libre

De nouveau cette année le Marché de Noël sera présent sur l’Esplanade de l’Hôtel de ville les 16 et 17 décembre.

L’ACIA (Association des créateurs d’Issy & d’Ailleurs), en partenariat avec les producteurs de pays du Lot et l’association d’Issy Mairie commerces, vous proposera de nombreux stands de créateurs, de produits régionaux et d’animations.

Le temps d’un week-end, dans une ambiance féérique de Noël, une quarantaine de Créateurs vous proposeront des réalisations 100% faites main dans des domaines aussi variés que la maroquinerie, les bijoux, la décoration, l’enfance…

Comme l’année passée, l’ACIA, avec l’Association Issy Seniors, s’impliquera activement pour le Téléthon en proposant à la vente des créations entièrement réalisées à la main.

Cet événement riche en découvertes artistiques, saveurs françaises et animations comme des balades en poneys pour les enfants, la photo avec le père Noël, vous permettra de préparer vos fêtes de Noël en partant à la recherche de cadeaux originaux de qualité, tout en passant un agréable moment.

Un rendez-vous unique à ne pas manquer !

Nous vous attendons nombreux !

Pour plus d’informations : http://www.createursissy.canalblog.com

Esplanade de l'Hôtel de ville 62 Rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

