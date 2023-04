L’ACIA présente la 15ème édition du Marché des Créateurs le samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 Esplanade de l’Hôtel de Ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Le printemps est arrivé et avec lui le marché des créateurs « Bouquet d'idées ». Les 13 et 14 mai, le temps d'un week-end sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, 50 créateurs vous invitent à découvrir leurs nouveautés, dans les univers de la mode, de l'art et de la décoration. C'est une occasion parfaite pour trouver un cadeau unique pour les fêtes à venir. Cette nouvelle édition vous séduira, encore une fois, avec des créations originales, atypiques, 100% faites main et 100% françaises.

L’ACIA souhaite faire partager tout ce savoir-faire pour offrir au public des idées neuves et originales. Initier est une grande source de satisfaction pour les créateurs qui souhaitent transmettre leur passion sur Bouquet d’idées.

Durant les deux jours l’ACIA proposera à vos enfants des ateliers créatifs gratuits comme réaliser des bracelets, une carte pour la fête des mères, peindre des assiettes sur porcelaine ou encore du jardinage. Les enfants pourront repartir avec leur création. La place de la mairie se transformera en un petit village printanier apportant au public un vrai week-end de découverte et de détente. Nous vous attendons donc nombreux pour fêter l’événement ! ACIA

Association des Créateurs d’Issy et d’Ailleurs

Blog : createursissy.canalblog.com Esplanade de l’Hôtel de Ville Avenue de la République, 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00 création créateur

