Fête locale à Seilh – Du 26 au 28 mai
26 – 28 mai
Esplanade de l'Europe, Seilh

Renseignements – Tous les jours à partir de 16h

Attractions foraines

Buvette – Vendredi 26 mai

19h : Apéritif en musique

21h30 : Bal avec DJ Ibiza night – Samedi 27 mai

21h30 : Bal avec l’orchestre Columbia

23h : Feu d’artifice – Dimanche 28 mai

14h30 : Concours de pétanque

Esplanade de l'Europe
1 Allée de l'Europe, 31840 Seilh
Téléphone: 0683721207
Email: seilhcomitedesfetes@gmail.com

Dates: 26-28 mai 2023

