Spectacle conte africain

Lundi 28 août, 19h00
Esplanade de l'Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne
Entrée libre – GRATUIT

Lors d’escales suspendues dans le temps, Ernest et Sadoo butinent et revisitent avec facétie des contes d’ici et d’ailleurs.

Un tourbillon de rires, de chants et de contes en couleurs pour les petits et les grands.

69100 Villeurbanne
Tonkin
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T19:00:00+02:00 – 2023-08-28T20:00:00+02:00

spectacle conte