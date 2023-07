Animations de proximité au Tonkin Esplanade de l’Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Animations de proximité au Tonkin Esplanade de l’Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne Villeurbanne, 10 août 2023, Villeurbanne. Animations de proximité au Tonkin 10 – 30 août Esplanade de l’Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne inscription sur place – gratuit Esplanade de l’Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T15:00:00+02:00 – 2023-08-10T20:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T20:00:00+02:00 animation proximité Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Esplanade de l'Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne Adresse 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Esplanade de l'Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne Villeurbanne

Esplanade de l'Europe, Mail Jean-Monnet, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/