Feu d’artifice esplanade de l’espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Feu d’artifice esplanade de l’espace Charles Aznavour, 13 juillet 2023, Arnouville. Feu d’artifice Jeudi 13 juillet 2023, 19h00 esplanade de l’espace Charles Aznavour

Entrée libre

En 2023, la Ville vous propose en amont du tir du feu d’artifice des concerts, food-trucks et diverses surprises à l’occasion de la Fête nationale. esplanade de l’espace Charles Aznavour 95400 ARNOUVILLE AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France En 2023, la Ville vous propose en amont du tir du feu d’artifice des

concerts, food-trucks et diverses surprises à l’occasion de la Fête

nationale. Renseignements : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00

2023-07-13T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu esplanade de l'espace Charles Aznavour Adresse 95400 ARNOUVILLE AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville esplanade de l'espace Charles Aznavour Arnouville Departement Val-d'Oise

esplanade de l'espace Charles Aznavour Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Feu d’artifice esplanade de l’espace Charles Aznavour 2023-07-13 was last modified: by Feu d’artifice esplanade de l’espace Charles Aznavour esplanade de l'espace Charles Aznavour 13 juillet 2023 Arnouville esplanade de l'espace Charles Aznavour Arnouville

Arnouville Val-d'Oise