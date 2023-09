Visite guidée: Balade au Petit Bayonne Esplanade de l’Echauguette Bayonne, 21 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au Moyen Age, la ville s’est développée entre Nive et Adour, formant ce qu’on appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne.

Depuis les arceaux jusqu’à l’église Saint-André, en passant par le trinquet et le Château-neuf, venez explorer ce quartier et ressentir l’esprit des lieux..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:30:00. EUR.

Esplanade de l’Echauguette Esplanade de l’Échauguette

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the Middle Ages, the town grew up between Nive and Adour, forming what is now known as Petit-Bayonne.

From the arches to the church of Saint-André, via the trinquet and the Château-neuf, come and explore this district and feel the spirit of the place.

En la Edad Media, la ciudad creció entre Nive y Adour, formando lo que hoy se conoce como Petit-Bayonne.

Desde los arcos hasta la iglesia de Saint-André, pasando por el trinquet y el Château-neuf, venga a explorar este barrio y sienta el espíritu del lugar.

Im Mittelalter entwickelte sich die Stadt zwischen Nive und Adour und bildete das, was man heute Klein-Bayonne nennt.

Von den Arceaux über die Trinquet und das Château-neuf bis hin zur Kirche Saint-André können Sie dieses Viertel erkunden und den Geist des Ortes spüren.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne