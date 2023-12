Conférence « le Tour du monde avec mon Baluchon» Esplanade de l’Aber Wrac’h Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor Conférence « le Tour du monde avec mon Baluchon» Esplanade de l’Aber Wrac’h Binic-Étables-sur-Mer, 13 janvier 2024, Binic-Étables-sur-Mer. Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00 . Le club nautique de Binic propose une conférence sur le thème du tour

du monde du navigateur Yann Quenet à bord de son petit bateau «Baluchon». Le navigateur sera présent pour répondre à vos questions. .

Esplanade de l’Aber Wrac’h Pôle Nautique de Binic

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

