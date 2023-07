Marché de producteurs de pays Esplanade de la salle polyvalente Uzos, 9 septembre 2023, Uzos.

Uzos,Pyrénées-Atlantiques

Venez nous voir le samedi 09 septembre 2023 de 18h à 23h00, place de la mairie, pour le Marché d’Uzos!

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festives et chaleureuses!.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 23:00:00. EUR.

Esplanade de la salle polyvalente Rue de l’Église

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and see us on Saturday 09 September 2023 from 6pm to 11pm, on the Place de la Mairie, for the Marché d’Uzos!

This market offers authenticity, conviviality and direct contact with the producer.

It promises to be a warm and festive evening!

¡Venga a vernos el sábado 09 de septiembre de 2023 de 18:00 a 23:00, en la Place de la Mairie, para el Mercado de los Uzos!

Este mercado ofrece autenticidad, convivencia y contacto directo con el productor.

Será una velada cálida y festiva

Besuchen Sie uns am Samstag, den 09. September 2023, von 18.00 bis 23.00 Uhr auf dem Rathausplatz beim Uzos-Markt!

Dieser Markt bietet Authentizität, Geselligkeit und den direkten Kontakt mit dem Erzeuger.

Dieser Abend verspricht, festlich und warmherzig zu werden!

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Pau