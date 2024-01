FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET À PORNIC Esplanade de la Ria Pornic, dimanche 14 juillet 2024.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 19:00:00

fin : 2024-07-14 23:00:00

Bienvenue à Pornic, où le ciel s’embrase de mille couleurs lors du feu d’artifice du 14 juillet !

Cet événement spectaculaire est un incontournable de l’été, attirant les habitants et les visiteurs de tous horizons.

Les festivités commencent plus tôt dans la journée avec la traditionnelle fête de la moule organisée par le Rugby club pornicais et Pornic basket St Michel, suivie d’un bal à partir de 18h.

Le spectacle est tiré depuis le pied du Château de Pornic vers 23h, offrant une vue imprenable sur les paysages de la côte de Jade. Le feu d’artifice est composé de plusieurs tableaux colorés et musicaux, qui durent environ 30 minutes.

4 spots pour admirer le spectacle loin de la foule

Si vous souhaitez admirer le feu d’artifice sans être trop gêné par la foule, voici quelques suggestions de spots :

la corniche de Gourmalon, idéalement située face au Château

la pointe de la Noëveillard, située au nord-ouest de la ville, offre une vue sur la baie de Bourgneuf

le passage du Rocher, situé dans la ville haute

depuis la mer à bord de l’Evasion 3 qui organise une sortie en mer spéciale pour cette occasion.

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue à Pornic :

prévoyez d’arriver tôt, car les places les plus prisées sont vite occupées

privilégiez les déplacements à pied, à vélo ou avec la navette estivale gratuite. Si vous venez de Nantes, pensez à venir en train… la gare est idéalement placée face au vieux port et au Chateau

si vous venez en voiture, consultez au préalable les arrêtés de circulation et les parkings à votre disposition (à consulter en bas de cette page – en ligne prochainement)

emportez une couverture ou des chaises pliantes pour vous installer confortablement

si vous venez avec des enfants, pensez à les équiper d’un casque anti-bruit.

A ne pas manquer !

Le feu d’artifice du 14 juillet de Pornic est un spectacle incontournable qui ravira petits et grands. C’est une occasion unique de découvrir la beauté de la ville et de la baie de Pornic sous un jour nouveau.

Avec un peu d’organisation, vous pourrez profiter pleinement de cette soirée festive.

.

Esplanade de la Ria Vieux Port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



