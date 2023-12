BOUM DES ENFANTS Esplanade de la Ria Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Tu as entre 5 et 12 ans ? Viens danser, chanter à la boum Eolevoce au Village de Noël.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 18:00:00. .

Esplanade de la Ria Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you between 5 and 12 years old? Come and dance and sing at the Eolevoce party in the Christmas Village.

¿Tienes entre 5 y 12 años? Ven a bailar y cantar a la fiesta Eolevoce en la Aldea de Navidad.

Bist du zwischen 5 und 12 Jahre alt? Komm, tanz und sing bei der Eolevoce-Boum im Weihnachtsdorf.

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire