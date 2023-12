SPECTACLE TOUT EN BULLES: BULLABO Esplanade de la Ria Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Bullabo est un terrain de jeu magique et créatif, qui invite à buller, rêver, rire !.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:00:00. .

Esplanade de la Ria Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Bullabo is a magical, creative playground that invites you to bubble, dream and laugh!

Bullabo es un parque infantil mágico y creativo donde burbujear, soñar y reír

Bullabo ist ein magischer und kreativer Spielplatz, der dazu einlädt, zu blubbern, zu träumen und zu lachen!

