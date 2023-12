SPECTACLE DE FEU: LUMINESCENCE Esplanade de la Ria Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

La compagnie Luminescence est spécialisée dans les spectacles de feu et lumière « LED ». La jonglerie moderne y est incorporée telle que le hula hoop et la manipulation d’objets..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 17:00:00. .

Esplanade de la Ria Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Luminescence company specializes in LED fire and light shows. They incorporate modern juggling techniques such as hula hooping and object manipulation.

Luminescence se especializa en espectáculos de fuego y luces LED. Incorpora técnicas modernas de malabarismo como el hula hoop y la manipulación de objetos.

Die Firma Luminescence ist auf « LED »-Feuer- und Licht-Shows spezialisiert. Es wird moderne Jonglage wie Hula Hoop und Objektmanipulation eingebaut.

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire