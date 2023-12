SPECTACLE: MIMO ET TUF Esplanade de la Ria Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Le Père-Noël a disparu ! C’est du moins ce que croient Mimo et Tuf, qui s’improvisent agents secrets et partent à la recherche du gros bonhomme au bonnet rouge. Ils investissent alors le dernier endroit où le Père-Noël a été vu….

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

Esplanade de la Ria Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Santa Claus has disappeared! At least, that’s what Mimo and Tuf think, so they improvise as secret agents and set off in search of the big man in the red hat. They set out to find the last place Santa was seen?

¡Papá Noel ha desaparecido! Al menos eso es lo que piensan Mimo y Tuf, así que improvisan como agentes secretos y parten en busca del gran hombre del gorro rojo. Se proponen encontrar el último lugar donde se vio a Papá Noel..

Der Weihnachtsmann ist verschwunden! Das glauben zumindest Mimo und Tuf, die sich als Geheimagenten auf die Suche nach dem großen Mann mit der roten Mütze machen. Sie suchen den letzten Ort auf, an dem der Weihnachtsmann gesehen wurde

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire