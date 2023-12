SPECTACLE DÉAMBULATOIRE: WINTER BJORN Esplanade de la Ria Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Winter Bjorn vient du froid, d’un pays là-haut où l’hiver ne s’arrête presque jamais. Votre cerveau va givrer de plaisir !.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 17:00:00. .

Esplanade de la Ria Vieux port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Winter Bjorn comes from the cold, from a land up there where winter almost never stops. Your brain will frost with pleasure!

Winter Bjorn viene del frío, de una tierra allá arriba donde el invierno casi nunca se detiene. ¡Se te helará el cerebro de placer!

Winter Bjorn kommt aus der Kälte, aus einem Land dort oben, wo der Winter fast nie aufhört. Dein Gehirn wird vor Freude vereisen!

