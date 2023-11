VILLAGE DE NOËL À PORNIC Esplanade de la Ria Pornic, 23 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Il était une fois…un Nöel à Pornic!

Fidèle à la tradition, le village de Noël de Pornic recrée, au cœur de la ville, l’esprit si particulier et plein de magie et de fééries des fêtes de Noël.

Des animations tous les jours: La Ville de Pornic passe en mode Noël sur l’Esplanade de la Ria avec de.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Once upon a time…a Christmas in Pornic!

True to tradition, the Christmas village of Pornic recreates, in the heart of the city, the spirit so special and full of magic and enchantment of Christmas.

Activities every day: The City of Pornic goes into Christmas mode on the Esplanade de la Ria with

Érase una vez… ¡Navidad en Pornic!

Fiel a la tradición, el pueblo navideño de Pornic recrea, en el corazón de la ciudad, el espíritu tan especial y lleno de magia y encanto de la Navidad.

La ciudad de Pornic se pone en modo navideño en la Explanada de la Ría con

Es war einmal … Weihnachten in Pornic!

Das Weihnachtsdorf von Pornic bleibt der Tradition treu und erweckt im Herzen der Stadt den ganz besonderen Geist der Weihnachtsfeiertage voller Magie und Zauber.

Tägliches Unterhaltungsprogramm: Die Stadt Pornic versetzt die Esplanade de la Ria in Weihnachtsstimmung

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire