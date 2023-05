FÊTE DU VÉLO Esplanade de la Ria, 3 juin 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Fête du Vélo, à l’occasion du Village du Développement Durable des animations/activités auront lieu dans Pornic.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00.

Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Fête du Vélo, on the occasion of the Village of Sustainable Development animations/activities will take place in Pornic.

Fête du Vélo, con motivo de la Aldea del Desarrollo Sostenible, las actividades tendrán lugar en Pornic.

Fête du Vélo, anlässlich des Dorfes der nachhaltigen Entwicklung werden in Pornic Animationen/Aktivitäten stattfinden.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire