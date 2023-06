Concert à Dinan Esplanade de la Résistance Dinan, 21 juin 2023, Dinan.

Concert à Dinan Mercredi 21 juin, 18h00 Esplanade de la Résistance

Dinan fera la part belle aux Musiques du Mondes sur la grande scène Esplanade de la Résistance, en ouverture de soirée, le groupe La Matusita puis le groupe Mamylove Sarambé et enfin en clôture de la soirée DJ Lady 1000 volts.

Le centre historique sera investi par les musiciens, retrouvez aussi de nouveaux lieux : le port de Dinan avec des chants marins et le jardin du Val Cocherel avec des chansons pour enfants mais pas que. La place Saint-Sauveur sera transformée en scène fest-noz. Les élèves et les professeurs du conservatoire de musique, Le Kiosque, vous ont aussi concocté une programmation sur le Parvis de la Bibliothèque dès 9 h 30.

Toute la programmation sur le site de la ville.

Esplanade de la Résistance Esplanade de la Résistance, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « culture@dinan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298874065 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.dinan.fr/mes-loisirs/culture-et-patrimoine/vie-culturelle/fete-de-la-musique/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:29:00+02:00

©ServiceCulture