Les tontons flingueurs

Tout commence une nuit de festival, à Angoulême. On propose à Erik Truffaz de déjouer des musiques de cinéma.

C’est une affaire délicate pour un musicien, que les bandes originales. Elles sont la peau des films, leur âme indistincte. Alors Truffaz est allé chercher dans sa mémoire de cinéphile, d’amoureux et d’enfant pour fomenter cet hommage du jazz à la pellicule qu’il illumine.

Pour Rollin & Clap, Erik Truffaz et son acolyte de toujours, Marcello Giuliani ont couché sur le papier un générique idéal. Ici, en plus de la trompette et de la basse, le groupe s’élargit des fûts de Raphaël Chassin, des claviers d’Alexis Anérilles et de la guitare de Matthis Pascaud. Festin de compositeurs composé entre autres de Nino Rota (La Strada), Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud), Ennio Morricone, Alain Romans chez Jacques Tati, le groupe d’Erik Truffaz affranchit les morceaux de leur fonction d’origine.

Ce ne sont plus des partitions soumises aux images mais des films miniatures qui débordent l’histoire.

Depuis ses débuts, Erik Truffaz travaille avec le bassiste Marcello

Giuliani. En plus de 30 ans de collaboration, ils ont fait les 400

coups (musicaux) ensemble et cette fois encore, leur complicité

et leur talent font mouche, avec la complémentarité du batteur

Raphaël Chassin, du pianiste Alexis Anérilles et du guitariste

Matthis Pascaud. » Claire Mudry, RTS, 17 avril 2023

En coréalisation avec Le Cèdre

Esplanade de la République Le Cèdre

Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



