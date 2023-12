Vite, un selfie ! Esplanade de la République Chenôve, 21 février 2024, Chenôve.

Chenôve Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 11:00:00

Ah, le selfie ! Apparu chez l’homo smartphonicus, cet autoportrait contemporain supplante, peu à peu, les autres formes de clichés, des portraits aux paysages photographiques. Or, si produire une image de soi est aujourd’hui à la portée de tous, ce n’est pas un acte anodin ; et la publier encore bien moins.

Dans Vite, un selfie ! quatre plasticiennes, performeuses, chanteuses interpellent les spectateurs, en particulier les enfants et les adolescents, sur la question de leur image. Depuis un échafaudage posé sur scène et accompagnées d’un déferlement de rythmes, de chants et de couleurs, elles vont capter cette image, la détourner, la créer à mains nues ou presque, avec des pinceaux, des brosses, des smartphones, afin de la donner à voir autrement, réinventée par la démarche artistique.

Esplanade de la République Le Cèdre

Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



