2024-02-19 19:00:00

2024-02-19 20:00:00

Oz commence dans un grand magasin. Nous avons laissé le 20ème siècle derrière nous et la chanson culte Over the rainbow est devenue une musique d’ambiance dans l’univers glacé de la consommation.

Dorothy et son père se disputent à propos d’une paire de chaussures. La dispute monte, gronde, éclate, tempête si fort que Dorothy s’évanouit, et se réveille dans un autre monde, peuplé de peluches. Elle devra trouver son chemin mais quelle route emprunter ?

Dans le spectacle d’Am Stram Gram nous aurons bien du jaune (pour suivre la route de briques), une sorcière, un épouvantail (transformé en vigile), un bûcheron de fer-blanc (un peu garçon boucher), un lion (patronne poltronne) et un magicien (que vous découvrirez), mais si nos pas nous mènent sur le chemin de la comédie musicale c’est surtout le parcours initiatique que nous retiendrons, en forme de points d’interrogation : comment faire face à l’épreuve du manque et de l’absence ?

Esplanade de la République

Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



