Visite guidée de la plage à la citadelle du Havre Dimanche 15 octobre, 10h30 esplanade de la plage face à la porte Océane, Bd Clémenceau croisement Av Foch, Le Havre Gratuit sur inscription

La promenade propose une (re)découverte du Havre depuis le bord de mer pour dévoiler ses multiples facettes, de la ville reconstruite par l’architecte Auguste Perret au Grand Quai conçu par le paysagiste Michel Desvignes. Une exploration urbaine et artistique avec les bateaux, les bassins et ses activités portuaires en toile de fond et générateurs de paysages exceptionnels.

Avec Thierry Lochard, urbaniste, Agence d’Urbanisme Le Havre estuaire de la Seine ; Jean-Denis Salesse, architecte, Haropa Port Le Havre.

RDV esplanade de la plage face à la porte Océane, Bd Clémenceau croisement Av Foch

Réseau LiA : Tram, bus 1, 13, arrêt Plage

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

© AURH