Journée Mondiale du Refus de la misère Esplanade de la Paix Caen, 17 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La journée mondiale du refus de la misère, reconnue par les Nations unies, a pour but de faire entendre la voix des personnes dont les droits sont bafoués ou ignorés.

Cet événement, qui s’adresse aux citoyens et aux responsables publics, réunit ATD quart monde, avec les personnes qui connaissent la pauvreté, l’ASTI avec des personnes confrontées à la migration et l’intégration, Habitat et Humanisme, avec des personnes connaissant ou ayant connu le mal-logement.

Il aura lieu pour la première fois à l’Université de Caen (campus 1) en partenariat avec Jean-Marc Fournier, et Patrice Caro, professeurs de Géographie, co-auteur de l’Atlas social de Caen, ainsi que Margaux Vérove, Docteure en Géographie.

La volonté de promouvoir la dignité de tous y sera centrale, avec un regard particulier sur les questions liées à l’emploi et au travail décent.

A travers des prises de paroles, du théâtre-forum, une introduction à l’Atlas social de Caen, une place sera donnée au débat avec la volonté d’ouvrir un dialogue propice à un engagement des personnes présentes à s’unir dans un combat pour la défense des droits des personnes qui en sont exclues.

2023-10-17 18:00:00 fin : 2023-10-17 20:30:00. .

Esplanade de la Paix Université de Caen – Campus 1 Amphi Armand Frémont Batiment A 1er étage

Caen 14000 Calvados Normandie



The World Day to Overcome Extreme Poverty, recognized by the United Nations, aims to give a voice to those whose rights are denied or ignored.

This event, aimed at citizens and public officials, brings together ATD Fourth World, with people experiencing poverty, ASTI, with people facing migration and integration, and Habitat et Humanisme, with people experiencing or having experienced inadequate housing.

It will take place for the first time at the University of Caen (campus 1), in partnership with Jean-Marc Fournier and Patrice Caro, professors of Geography and co-author of the Social Atlas of Caen, and Margaux Vérove, Doctor of Geography.

The aim is to promote the dignity of all, with a particular focus on employment and decent work.

Through speeches, theatre-forum and an introduction to the Social Atlas of Caen, a place will be given to debate, with the aim of opening a dialogue conducive to a commitment by those present to unite in a fight to defend the rights of those who are excluded.

El Día Mundial para la Superación de la Extrema Pobreza, reconocido por Naciones Unidas, pretende hacer oír la voz de las personas cuyos derechos son despreciados o ignorados.

Este evento, dirigido a ciudadanos y responsables públicos, reúne a ATD Cuarto Mundo, con personas en situación de pobreza, ASTI, con personas que se enfrentan a la migración y la integración, y Habitat et Humanisme, con personas que experimentan o han experimentado una vivienda inadecuada.

Se celebrará por primera vez en la Universidad de Caen (campus 1) en colaboración con Jean-Marc Fournier y Patrice Caro, profesores de Geografía y coautores del Atlas Social de Caen, y Margaux Vérove, Doctora en Geografía.

El objetivo es promover la dignidad de todos, haciendo especial hincapié en el empleo y el trabajo digno.

A través de discursos, un teatro-forum y una presentación del Atlas Social de Caen, se abrirá un amplio espacio para el debate, con el objetivo de entablar un diálogo que anime a los asistentes a unirse en la lucha por la defensa de los derechos de los excluidos.

Der von den Vereinten Nationen anerkannte Welttag zur Überwindung der Armut soll den Menschen, deren Rechte missachtet oder ignoriert werden, Gehör verschaffen.

Diese Veranstaltung, die sich an Bürger und öffentliche Entscheidungsträger richtet, vereint ATD quart monde mit Menschen, die Armut kennen, ASTI mit Menschen, die mit Migration und Integration konfrontiert sind, Habitat et Humanisme mit Menschen, die schlechte Wohnverhältnisse kennen oder kennen gelernt haben.

Die Veranstaltung findet zum ersten Mal an der Universität Caen (Campus 1) in Zusammenarbeit mit Jean-Marc Fournier und Patrice Caro, Professoren für Geographie und Mitautoren des Sozialatlas von Caen, sowie Margaux Vérove, Doktorin der Geographie, statt.

Der Wille, die Würde aller Menschen zu fördern, wird dabei im Mittelpunkt stehen, mit einem besonderen Blick auf Fragen im Zusammenhang mit Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit.

Mit Redebeiträgen, Forumtheater und einer Einführung in den Sozialatlas von Caen soll ein Dialog in Gang gesetzt werden, der die Anwesenden dazu bringt, sich gemeinsam für die Rechte von Menschen einzusetzen, die davon ausgeschlossen sind.

