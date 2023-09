JOURNÉE FESTIVE AUX BEAUX-ARTS Esplanade de la Musique Montpellier, 23 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’association de quartier « Beaux-Arts Pierre Rouge » vous convie à sa 3e journée festive ! Vous recherchez des ateliers créatifs ? Rejoignez-les pour des séances de chant et de théâtre..

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 15:00:00. .

Esplanade de la Musique

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Beaux-Arts Pierre Rouge neighborhood association invites you to its 3rd festive day! Looking for creative workshops? Join them for singing and acting sessions.

La asociación de vecinos Beaux-Arts Pierre Rouge le invita a su 3ª jornada festiva ¿Busca talleres creativos? Únase a ellos en sesiones de canto y teatro.

Der Stadtteilverein « Beaux-Arts Pierre Rouge » lädt Sie zu seinem dritten Festtag ein! Sind Sie auf der Suche nach kreativen Workshops? Machen Sie mit bei Gesangs- und Theaterstunden.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTPELLIER