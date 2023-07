Jours de fête Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen, 9 juillet 2023, Rouen.

Jours de fête 9 juillet – 27 août Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Gratuits – certains spectacles sont sur réservation

Tout au long de l’été, du 9 juillet au 27 août, le festival Jours de fête vous invite à (re) découvrir le territoire en famille ou entre amis, autour de spectacles aux esthétiques variées (théâtre, cirque, danse, musique…).

Au total, ce sont 19 compagnies pour 26 représentations, en grande partie gratuites, qui investissent 9 communes de la Métropole. Découvrez des spectacles, souvent drôles, parfois insolents, toujours généreux, qui nous parlent de fragilité de l’existence, de prise de risque, d’instabilité, d’égalité, du culte de la réussite, ou encore de mémoire et de transmission.

L’occasion de nous retrouver, nous divertir et profiter du plein air dans un esprit festif et partagé !

Retrouvez tout le programme, les horaires et liens de réservation sur : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/jours-de-fete

La manifestation s’inscrit dans la dynamique de candidature de Rouen au titre de Capitale européenne de la culture.

Jours de fête est réalisé en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR.

Esplanade de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François Mitterrand , Rouen, France, 76100 Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

2023-08-27T15:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00