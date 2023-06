Barbey prend le large ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Barbey prend le large ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen, 15 juin 2023, Rouen. Barbey prend le large ! Jeudi 15 juin, 13h30 Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Gratuit La chorale du Collège Barbey d’Aurevilly regroupe 25 élèves issus de classes de 6ème à la 3ème, sous la direction de Françoise De Wit, professeur de musique du collège.

Pour l’Armada 2023, les chants de marins sont à l’honneur cette année ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François Mitterrand , Rouen, France, 76100 Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T13:30:00+02:00 – 2023-06-15T14:00:00+02:00

2023-06-15T13:30:00+02:00 – 2023-06-15T14:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Adresse 108 allée François Mitterrand , Rouen, France, 76100 Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen

Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Barbey prend le large ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen 2023-06-15 was last modified: by Barbey prend le large ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen 15 juin 2023