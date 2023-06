La Chorale du 108 Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime La Chorale du 108 Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Rouen, 13 juin 2023, Rouen. La Chorale du 108 Mardi 13 juin, 12h00 Esplanade de la Métropole Rouen Normandie Gratuit La chorale du 108 réunit les agents de la métropole qui prennent plaisir à se retrouver pour chanter ensemble. Sans textes, ni partition, le plaisir de l’harmonie partagée et de la convivialité prend le pas sur la performance vocale. Autour d’un répertoire éclectique et fun (spirituals, traditionnel, pop, folk, classique…), une petite bulle méridienne à partager avec vous ! Esplanade de la Métropole Rouen Normandie 108 allée François Mitterrand , Rouen, France, 76100 Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

