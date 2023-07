CONCERT FRENCH SOUL CONNECTION Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île, 14 juillet 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Funk & Soul combo – A tribute to the ladies of Soul..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Esplanade de la mer

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Funk & Soul combo – Un homenaje a las damas del Soul.

