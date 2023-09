Bal Klezmer Esplanade De La Major Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Bal Klezmer Vendredi 22 septembre, 18h00 Esplanade De La Major Participation libre

Inauguration du village des Rencontres méditerranéennes : stand, danses, chants, ateliers, foodtrucks, …

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT

Le vendredi 22 septembre, inauguration du village vers 17h. Ouverture des stands et prises de paroles officielle

Puis, à 18h, grand bal de la Méditerranée & ateliers

Venez découvrir et apprendre les danses de la Méditerranée… et laissez-vous entraîner !

danses provençales avec l’ensemble marseillais l’Oulivarello

danses folkloriques grecques avec l’Union hellénique de Marseille et sa région

danses libanaises avec les jeunes de la paroisse Notre-Dame du Liban

danses ukrainiennes avec la communauté franco-ukrainienne de la paroisse Saint Jean-du Désert

danses berbères/amazighes avec les ballets Gouraya, accompagnés par « Ensemble Airs folklorique Ideballen Amazighs Bachir » – Cornemuse et percussions bendirs berbères

danses yiddish et klezmer (telles que la hora, le freylekh, le bulgar ou encore le terkisher) avec Le Marseyer Klezmer Klang, mené par Léa Platini

danses algériennes avec les quatre artistes du groupe Ben Kerkabou.

Participation libre et nombreuse souhaitée !

Esplanade De La Major Place de la Major, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00