A la découverte de la cité médiévale, par l’association des amis du Vieux Sauveterre Esplanade de la mairie Sauveterre-de-Béarn, 25 juillet 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Votre guide vous conduira dans la cité médiévale classée « petite cité de caractère », il vous fera admirer son panorama sur la chaîne des Pyrénées, ses magnifiques monuments parmi lesquels l’église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés Monuments Historiques. Vous ferez une belle promenade au bord du gave. Il vous contera la riche histoire de Sauveterre, ses grandes heures, ses légendes, les personnages qui ont jalonné les siècles. Il répondra à toutes vos interrogations..

Esplanade de la mairie

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Your guide will lead you through the medieval town, classified as a « small town of character », and will show you its panorama of the Pyrenees, its magnificent monuments, including the church, the bridge and the Monréal Tower, which are classified as Historic Monuments. You will have a nice walk along the river Gave. He will tell you the rich history of Sauveterre, its great hours, its legends, the characters who have marked the centuries. He will answer all your questions.

Su guía le llevará a recorrer la ciudad medieval, clasificada como « pequeña ciudad con carácter », y le mostrará las vistas panorámicas de los Pirineos y sus magníficos monumentos, entre los que destacan la iglesia, el puente y la Torre Monréal, declarados Monumentos Históricos. Dé un paseo por las orillas del río Gave. Le contará la rica historia de Sauveterre, sus grandes horas, sus leyendas y los personajes que han marcado los siglos. Responderá a todas sus preguntas.

Ihr Reiseleiter führt Sie durch die mittelalterliche Stadt, die als « kleine Stadt mit Charakter » klassifiziert ist, und zeigt Ihnen das Panorama der Pyrenäenkette, die wunderschönen Monumente, darunter die Kirche, die Brücke und der Turm Monréal, die als historische Monumente klassifiziert sind. Sie werden einen schönen Spaziergang am Ufer des Gave machen. Er erzählt Ihnen von der reichen Geschichte Sauveterres, seinen großen Zeiten, seinen Legenden und den Persönlichkeiten, die die Jahrhunderte überdauert haben. Er wird Ihnen alle Ihre Fragen beantworten.

