Fête du Bois des Arcs au marché de Latouille Lentillac Esplanade de la mairie Latouille-Lentillac, 1 septembre 2023, Latouille-Lentillac.

Latouille-Lentillac,Lot

Marché gourmand et concert. Plusieurs artistes présents pour divertir petits et grands. Ambiance conviviale garantie !

Buvette, restauration.

2023-09-01 17:00:00 fin : 2023-09-01 21:00:00. EUR.

Esplanade de la mairie

Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie



Gourmet market and concert. Several artists on hand to entertain young and old. Friendly atmosphere guaranteed!

Refreshments and food

Mercado gastronómico y concierto. Varios artistas se encargarán de entretener a grandes y pequeños. Ambiente agradable garantizado

Refrescos y comida

Gourmet-Markt und Konzert. Mehrere Künstler sind anwesend, um Groß und Klein zu unterhalten. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Getränke, Essen

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne