Esplanade de la mairie d’Orsay, 2 place du général Leclerc 91400 Orsay RENÉ COUSINS, le charlatan, et en véritable camelot, va vous faire la démonstration de son invention : LA SEROTONINE ENRICHIE Voulez-vous changer votre vie ? Choisissez la sérotonine enrichie ! La molécule MIRACLE de René Cousins Boostera vos facultés mentales et cérébrales. Rien n’est magique ! Tout est scientifique ! Avec la Sérotonine ENRICHIE accédez à des niveaux de pensée jusqu’ici jamais atteints, … et auxquels vous n’aviez jamais osé rêver. Prédiction-Télépathie-Divination ! Sur vous-même Comme sur vos proches Vous percevrez immédiatement Les bénéfices IMMENSES De cette molécule miracle. Granule ou gélule VAPO-SIROP ou SUPPO La sérotonine ENRICHIE vous attend en exclusivité au comptoir de RENÉ COUSINS. « Son boniment vous persuade Son boniment vous convainc Son énergie vous touche Sa sensibilité vous transperce Il voit l’invisible qui est en vous ! » (Le Journal du Parascientifique) Avec RENÉ COUSINS, camelot de génie, VRP de la magie Assistez à la complète démonstration de son invention : LA SEROTONINE ENRICHIE Entrée Libre Productions : • LE CHANNEL, Scène Nationale de Calais

• THÉÂTRE SENART, Scène Nationale de Melun

• LES ATELIERS FRAPPAZ, Centre National des Arts de la Rue, Villeurbanne

• QUELQUES P’ARTS, Centre National des Arts de la Rue Boulieu-Lès-Annonay

• SHAM Spectacles, Pôle cirque et Arts de la rue, Le Bourget

Avec le soutien de :

• LE SAMOVAR, Bagnolet (résidence) Age préconisé : Tout public

Genre: spectacle de magie mentale burlesque

Durée : 60 minutes

crédits photographiques : René cousins Renseignements : Maison Jacques Tati / 14bis avenue Saint Laurent 91400 Orsay

Renseignements : Maison Jacques Tati / 14bis avenue Saint Laurent 91400 Orsay

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr Esplanade de la mairie d'Orsay 2 place du général Leclerc 91400 Orsay

