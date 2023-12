La Soupe des Chefs Esplanade de la mairie Cabourg, 24 février 2024 10:00, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Les restaurateurs cabourgeais s’associent au Lions Club et vous proposent de venir déguster leurs délicieuses soupes au profit des œuvres sociales !.

2024-02-24 10:00:00 fin : 2024-02-24 18:00:00. .

Esplanade de la mairie Place Bruno Coquatrix

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Cabourg’s restaurant owners have teamed up with the Lions Club to bring you their delicious soups to benefit the community!

Los restauradores de Cabourg se unen al Club de Leones para ofrecerle la posibilidad de degustar sus deliciosas sopas con fines benéficos

Die Gastronomen von Cabourg haben sich mit dem Lions Club zusammengeschlossen und laden Sie ein, ihre köstlichen Suppen zu probieren, die für soziale Zwecke verwendet werden!

