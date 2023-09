Cet évènement est passé Développement Durable : Bois-Guillaume s’engage ! Esplanade de la mairie Bois-Guillaume Catégories d’Évènement: Bois-Guillaume

Seine-Maritime Développement Durable : Bois-Guillaume s’engage ! Esplanade de la mairie Bois-Guillaume, 16 septembre 2023, Bois-Guillaume. Développement Durable : Bois-Guillaume s’engage ! Samedi 16 septembre, 14h00 Esplanade de la mairie Entrée libre, gratuit. Plusieurs thématiques seront abordées dont la mobilité douce.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Un atelier d’autoréparation de vélos animé par l’association Guidoline :

Venez prendre des conseils sur l’utilisation et l’entretien d’un vélo, ainsi que la possibilité d’effectuer ou apprendre à effectuer de petites réparations sur votre vélo!

Pour retrouver le programme complet : https://www.ville-bois-guillaume.fr/developpement-durable-bois-guillaume-sengage/

Retrouvez le programme complet de la semaine de la mobilité durable :

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable Esplanade de la mairie 31 Place de la libération Bois Guillaume Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.ville-bois-guillaume.fr/developpement-durable-bois-guillaume-sengage/ »}, {« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bois-Guillaume, Seine-Maritime Autres Lieu Esplanade de la mairie Adresse 31 Place de la libération Bois Guillaume Ville Bois-Guillaume Departement Seine-Maritime Lieu Ville Esplanade de la mairie Bois-Guillaume latitude longitude 49.470341;1.119473

Esplanade de la mairie Bois-Guillaume Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-guillaume/