MARCHÉ NOCTURNE Esplanade de la mairie, 2 juin 2023, Bois-Guillaume. MARCHÉ NOCTURNE Vendredi 2 juin, 08h30, 17h00 Esplanade de la mairie Entrée libre, gratuit. Ce sera l’occasion de venir passer un moment convivial le vendredi 2 juin prochain à partir de 17h sur l’esplanade de la mairie.

Plus d’une trentaine d’exposants, artisans, créateurs, artistes et commerçants vous accueilleront pour un évènement festif avec musique, déambulations, animations diverses, espace de restauration, jeux pour enfants, etc.

Plus d’infos : https://www.ville-bois-guillaume.fr/le-retour-du-marche-nocturne/

Plus d'infos : https://www.ville-bois-guillaume.fr/le-retour-du-marche-nocturne/

Présence de la Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie. Esplanade de la mairie Bois Guillaume Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

