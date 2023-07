Visite du centre historique Esplanade de la mairie Aouste-sur-Sye, 7 juillet 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

« Histoire et Patrimoine » aoustois vous convie à une visite commentée gratuite du centre historique..

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . .

Esplanade de la mairie

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Aoustois History and Heritage invites you to a free guided tour of the historic center.

« Historia y Patrimonio de Aoustois » le invita a una visita guiada gratuita por el centro histórico.

« Histoire et Patrimoine » aoustois lädt Sie zu einer kostenlosen kommentierten Besichtigung des historischen Zentrums ein.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans