Fête du Pavevin Esplanade de la Madeleine Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Fête du Pavevin Esplanade de la Madeleine Auterive, 6 janvier 2024, Auterive. Fête du Pavevin Samedi 6 janvier 2024, 18h00 Esplanade de la Madeleine Entrée gratuite – Restauration sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T18:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-06T18:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:59:00+01:00 Après avoir connu un franc succès en janvier 2023 à Saubens, la célèbre fête traditionnelle italienne du Panevin fait son retour pour cette édition 2024 sur la commune d’Auterive. Départ en cortège depuis le belvédère ;

Rencontre avec la Befana ;

Embrasement du bûcher. Esplanade de la Madeleine Esplanade de la Madeleine 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Code postal 31190 Lieu Esplanade de la Madeleine Adresse Esplanade de la Madeleine 31190 Auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville Esplanade de la Madeleine Auterive Latitude 43.352071 Longitude 1.473643 latitude longitude 43.352071;1.473643

Esplanade de la Madeleine Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/