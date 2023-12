Concours de belote Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 16 décembre 2023 21:00, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Concours de belote organisé par le Comité des fêtes et Le Tapis Vert. 1 lot par participant. Tombola. Buvette, croque-monsieur, crêpes, soupe à l’oignon..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Esplanade de la liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Belote competition organized by the Comité des fêtes and Le Tapis Vert. 1 prize per participant. Tombola. Refreshment bar, croque-monsieur, crêpes, onion soup.

Concurso de belote organizado por el Comité des fêtes y Le Tapis Vert. 1 premio por participante. Tómbola. Bar de refrescos, croque-monsieur, crêpes, sopa de cebolla.

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Festkomitee und Le Tapis Vert. 1 Los pro Teilnehmer. Tombola. Getränkestand, Croque-Monsieur, Crêpes, Zwiebelsuppe.

