Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Ciné Passion « La Petite » Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 1 décembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne Drame de Guillaume Niclouxsorti le 20 septembre 2023. Durée 1h33. Avec Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler..

Esplanade de la liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Drama by Guillaume Niclouxreleased September 20, 2023. Running time 1 hr 33 min. With Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler. Drama de Guillaume Niclouxestrenado el 20 de septiembre de 2023. Duración: 1 hora 33 minutos. Con Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler. Drama von Guillaume Niclouxsortiert am 20. September 2023. Dauer 1h33. Mit Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler.

