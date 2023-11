Fête de la Sainte-Cécile Esplanade de la Liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 25 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

L’Espérance Rouffignacoise fête Saint Cécile lors d’un repas dansant .Une messe en musique, suivi d’un mini concert à l’église. Réserver.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Esplanade de la Liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’Espérance Rouffignacoise celebrates Saint Cécile with a dinner dance, a musical mass and a mini concert in the church. Book

L’Espérance Rouffignacoise celebra Santa Cecilia con una cena-baile, una misa musical y un miniconcierto en la iglesia. Reserve ahora

Die Espérance Rouffignacoise feiert die Heilige Cécile mit einem Tanzessen, einer musikalischen Messe und einem anschließenden Minikonzert in der Kirche. Buchen Sie

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère