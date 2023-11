Repas de la Sainte Cécile Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 25 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Repas dansant avec l’orchestre Patrick Roque. Apéritif en musique. Réservation avant le 21 novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Esplanade de la liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance with the Patrick Roque orchestra. Musical aperitif. Reservations by November 21.

Cena y baile con la orquesta Patrick Roque. Aperitivo musical. Reserva obligatoria antes del 21 de noviembre.

Tanzmahl mit dem Orchester Patrick Roque. Aperitif mit musikalischer Begleitung. Reservierung vor dem 21. November.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère