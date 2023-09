Ciné Passion « Un métier sérieux » Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 17 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés….

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

Esplanade de la liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Back to school. A new school year at the college that sees Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix and Sofiane, a group of committed and close-knit teachers…

Vuelta al cole. Un nuevo curso escolar en el collège en el que Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix y Sofiane, un grupo de profesores comprometidos y muy unidos…

Es ist der erste Schultag. Ein neues Schuljahr am Collège, in dem Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix und Sofiane, eine Gruppe von engagierten und eng verbundenen Lehrern, wieder zusammenkommen…

